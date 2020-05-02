ИТМО разработал приложение для онлайн-шествия «Бессмертный полк»

Специалисты петербургского университета ИТМО разработали приложение для проведения Бессмертного полка в режиме онлайн. Оно представляет собой интерактивную карту, на которой участники смогут разместить информацию о родственниках-ветеранах.

В основу разработки легло приложение «How we survive», созданное сотрудниками ИТМО Александром Вишератиным и Юлией Федоровой для борьбы с одиночеством во время самоизоляции. Программисты согласились сделать на основе своего проекта карту для виртуального Бессмертного полка.

Заполнение интерактивной карты ведется с начала мая. Добавить пост с историей своей семьи можно уже сейчас, сообщили в Университете ИТМО.

Провести шествие в традиционном формате в этом году невозможно из-за пандемии коронавируса. В России введены ограничительные меры, призванные бороться с распространением заболевания. В частности, запрещено устраивать массовые мероприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге выявлено 323 новых случая коронавируса. Общее число зараженных достигло 4 тыс. 734.