В Петербурге зафиксировано 323 новых случаев заражения коронавирусом

В Петербурге зафиксировано 323 новых случаев заражения коронавирусом
Коронавирус. Фото: Pixabay

В Петербурге выявлено 323 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

За последние сутки в России зафиксировано 9623 новых случаев заражения в 83 российских регионах и 57 смертельных случаев.

Всего в стране сейчас 124 054 зараженных, 1222 погибших, выздоровели 15 013 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.

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