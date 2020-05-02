Беглов предсказал перелом в развитии коронавируса в майские праздники

Переломный момент в развитии пандемии коронавируса произойдет в майские праздники. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов в своем обращении к горожанам.

«От того, насколько ответственно горожане отнесутся к ограничительным мерам, зависит развитие эпидемии», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Беглов уверен, после майских праздников Петербург ожидает либо спад эпидемии, либо взрывной рост заболеваний. В случае, если число зараженных увеличится, в городе введут дополнительные ограничительные меры.

Губернатор призвал проявить терпение и здравомыслие и соблюдать режим самоизоляции. Он также подчеркнул, что, если «угроза не видна глазу», не значит, что её не существует.

В Петербурге зарегистрировано 4 тыс. 737 случая коронавируса. За последние сутки в городе выявлены 323 новых зараженных. Скончались 33 человека. Выздоровели 877.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число зараженных коронавирусом в России превысило 124 тыс.