Беглов предсказал перелом в развитии коронавируса в майские праздники

Беглов предсказал перелом в развитии коронавируса в майские праздники
Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

Переломный момент в развитии пандемии коронавируса произойдет в майские праздники. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов в своем обращении к горожанам.

«От того, насколько ответственно горожане отнесутся к ограничительным мерам, зависит развитие эпидемии», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Беглов уверен, после майских праздников Петербург ожидает либо спад эпидемии, либо взрывной рост заболеваний. В случае, если число зараженных увеличится, в городе введут дополнительные ограничительные меры.

Губернатор призвал проявить терпение и здравомыслие и соблюдать режим самоизоляции. Он также подчеркнул, что, если «угроза не видна глазу», не значит, что её не существует.

В Петербурге зарегистрировано 4 тыс. 737 случая коронавируса. За последние сутки в городе выявлены 323 новых зараженных. Скончались 33 человека. Выздоровели 877.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число зараженных коронавирусом в России превысило 124 тыс.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
COVID-19 александр беглов коронавирус майские праздники новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Больницы Петербурга ищут врачей для борьбы с коронавирусом
В Пушкине установят мемориал погибшим летчикам Ленинградской армии
Коронавирус за сутки выявили в десяти районах Ленобласти
В Ленобласти от укусов клещей пострадали больше 215 человек
Минздрав: ситуация с коронавирусом пока не стабилизировалась
Беглов предсказал перелом в развитии коронавируса в майские праздники
ИТМО разработал приложение для онлайн-шествия «Бессмертный полк»
Индекс самоизоляции в Петербурге снизился к обеду