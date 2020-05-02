Больницы Петербурга ищут врачей для борьбы с коронавирусом

Больницам Петербурга нужен дополнительный персонал для работы с коронавирусными больными. Фото: комитет по здравоохранению

Больницам Петербурга нужен дополнительный персонал для работы с коронавирусными больными. Фото: комитет по здравоохранению

Больницы Петербурга объявили набор врачей, среднего и младшего медперсонала. Сотрудники нужны для работы с больными коронавирусом нового типа.

Дополнительные специалисты требуются в 12 медучреждения города, сообщает комитет по здравоохранению.

Прежде всего необходимы врачи-инфекционисты, пульмоноги и реаниматологи-анестезиологи. Также больницы нуждаются в медицинских сестрах и младшем медперсонале.

Набор специалистов ведется в больнице Святого великомученика Георгия, Александровской больнице, Городской Мариинской больнице, Госпитале для ветеранов войн, Клинической инфекционной больнице имени Боткина, родильном доме №16, Покровской больнице и других.

В Петербурге по данным оперативного штаба зарегистрировано 4 тыс. 734 случая коронавируса. Скончались 33 зараженных, выздоровело 877 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за сутки вылечились от коронавируса 1 тыс. 793 человека.