Врач назвал основной симптом коронавируса

Главный признак коронавируса — изменение вкусовых ощущений. Об этом заявил врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев.

«Сегодня основным симптомом COVID-19 является гипосмия, когда человек перестает ощущать комфортно запахи. И у него происходит инверсия вкуса, то есть меняются вкусовые ощущения», — сказал он в интервью телеканалу «Звезда».

Отоларинголог подчеркнул, что высокая температура не всегда сигнализирует о коронавирусе. Температура зараженного человека может быть как субфебрильной и повышенной, так и нормальной.

В России, по данным оперативного штаба, выявлено более 124 тыс. случаев коронавируса. Выздоровели 15 тыс. 13 человек, скончались 1 тыс. 222.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые обнаружили еще один возможный способ передачи коронавируса. Распространяться инфекция, согласно исследованию, может не только воздушно-капельным путем, но и фекально-орально.