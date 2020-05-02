Разогнавшийся мотоциклист попал в больницу в крайне тяжелом состоянии после ДТП на Яхтенной

В Приморском районе Петербурга госпитализировали 43-летнего мужчину в крайне тяжелом состоянии. Он разбился на мотоцикле Honda днем 2 мая.
Авария произошла на пересечении Приморского шоссе и Яхтенной улицы. По предварительным данным, в районе 14:55 мотоциклист, не верно выбрав скорость, не справился с управлением и совершил наезд на автомобиль Opel Zafira.
Машина в этот момент стояла в левом ряду в ожидании разрешающего сигнала светофора для поворота налево. За рулем Opel находился мужчина 1965 года рождения.
«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла Honda, мужчина 1977 года рождения, доставлен в ГБ №3 города Санкт-Петербурга в крайне тяжелом состоянии», — сообщили в Отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Обстоятельства происшествия выясняются. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Большой Пороховской улице в Петербурге водитель не справился с управлением и влетел в «Газель».