ДТП и ремонт дорог спровоцировали «очень серьезную» пробку на КАД

Автомобилисты жалуются на гигантские пробки на участке КАД от Шафировского проспекта в сторону Ржевки. Сложное из-за ремонта дорог движение усугубило ДТП.

Обо всем стало известно субботним вечером, 2 мая. Очевидцы поделились фотографиями затора в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». На них видно, что движение на КАД значительно затруднено.

«Ремонт + ДТП», — написал подписчик группы.

Свидетели дорожного инцидента рассказали, что на указанном участке происходит «сужение в один ряд». Другие подробности случившегося пока неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели потушили полыхающую кухню на 12-Красноармейской. Сотрудники пожарно-спасательной части оперативно прибыли к месту ЧП.