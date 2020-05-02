Зараженный коронавирусом врач выпал из окна больницы под Воронежем

Врач скорой помощи под Воронежем выпал из окна больницы, где он лечился от коронавируса. Обстоятельства ЧП выясняют сотрудники правопорядка и представители регионального департамента здравоохранения.

Все произошло в ночь с первого на второе мая в Новоусманской больнице. Врач выпал из окна второго этажа. Как сообщает «Комсомольская правда», у потерпевшего диагностировали перелом основания черепа, в настоящее время он находится в реанимации.

По данным регионального оперштаба по борьбе с Covid-19, специалиста скоро собирались выписывать. Что стало причиной происшествия — неизвестно.

Напомним, чуть более недели назад врач был замешан в «коронавирусном» скандале. В соцсетях он заявил о недостаточных мерах защиты персонала «скорой» при контакте с потенциальными носителями нового вируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге будут устанавливать степень вины каждого инфицированного Covid-19 медработника.