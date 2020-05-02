В Петербурге будут устанавливать степень вины каждого инфицированного Covid-19 медработника

В акте также должны быть указаны конкретные обстоятельства и условия, при которых возникло заболевание и причины заражения. Фото: pixabay

В акте также должны быть указаны конкретные обстоятельства и условия, при которых возникло заболевание и причины заражения. Фото: pixabay

В Северной столице утвердили порядок признания медицинского работника пострадавшим вследствие оказания помощи пациентам, инфицированным коронавирусом. Соответствующий документ опубликовали на сайте Смольного.

Так, петербургским медикам, заразившимся COVID-19 во время работы, горправительство обещает выплаты от 300 тыс. рублей. Семьи скончавшихся от новой инфекции врачей могут получить по миллиону. Однако для признания медработника пострадавшим именно во время лечения пациентов требуется соответствующий документ.

Пострадавший специалист или члены семьи погибшего должны будут подать заявление работодателю заболевшего, приложив выписку из медкарты или свидетельство о смерти. Далее работодатель должен собрать комиссию, которая должна будет провести расследование. После будет составлен соответствующий акт.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Петербурга расширил перечень категорий медработников, которые получат выплаты за работу с больными COVID-19.