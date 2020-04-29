Беглов расширил перечень категорий медработников, которые получат выплаты за работу с больными COVID-19

Теперь все категории медиков, работающие с пациентами с коронавирусом, будут получать стимулирующие выплаты. Фото: pixabay.com

Теперь все категории медиков, работающие с пациентами с коронавирусом, будут получать стимулирующие выплаты. Фото: pixabay.com

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов добавил к действующим категориям медицинских работников, которым полагаются выплаты за работу с коронавирусными больными, еще девять.

Ранее стимулирующие выплаты полагались врачам и медперсоналу любых категорий, которые обеспечивают лечение и помощь пациентам с подтвержденным коронавирусом в условиях стационара. Теперь постановление о выплатах распространяется и на врачей скорой помощи, и не медиков, оказывающих первую помощь.

Помимо прочего, медработники, занимающиеся лабораторной диагностикой SARS-CoV-19, как и патологоанатомы, проводящие исследования погибших от этой болезни, также могут рассчитывать на дополнительные выплаты. Об этом в среду, 29 апреля, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодняшнее заседание Законодательного собрания Петербурга началось с минуты молчания, которой парламентарии почтили память врачей, павших в борьбе с COVID-19.