Заседания Заксобрания началось с минуты молчания в память об умерших из-за COVID-19 медиках

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 29 апреля начали заседание с минуты молчания в память о медиках, умерших в борьбе с коронавирусом.
Почтить память умерших предложил председатель парламента Вячеслав Макаров. Он отметил, что медики находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Однако им из-за этого приходится нести потери.
«Прошу почтить память медицинских работников, которые погибли от коронавирусной инфекции, минутой молчания», — сказал Макаров в начале заседания.
По предварительным данным, в Петербурге и Ленинградской области из-за коронавируса скончались восемь медиков. Это сотрудники Александровской больницы, Гатчинской больницы и других учреждений.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что первой погибшей от коронавируса в Ленинградской области стала медсестра Гатчинской больницы Наталья Хечумова.