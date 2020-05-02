СМИ: пожар уничтожил склад с медицинскими масками во Франции

К тушению пожара были привлечены более 150 спасателей. Фото: pixabay

К тушению пожара были привлечены более 150 спасателей. Фото: pixabay

На складе с медицинскими масками во Франции произошел пожар. К тушению огня были привлечены более 150 спасателей.

Все произошло в субботу, 2 мая, в городе Бобиньи, который располагается недалеко от Парижа.

Как сообщило французское издание Parisien, возгорание в помещении произошло рано утром. Отмечается, что в ликвидации пожара было задействовано большое количество специальной техники.

О пострадавших в результате возгорания не сообщается. Местные сотрудники правопорядка уже начали расследование по данному делу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ломоносовском районе Ленинградской области полыхало 600 «квадратов» пилорамы. На месте работали 17 сотрудников пожарно-спасательной части.