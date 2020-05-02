В петербургских больницах, где лечат пациентов с коронавирусом, начали работать санпропуски

Данные пункты в процессе работы будут обустраивать перепрофилирование медучреждений. Фото: pixabay

Данные пункты в процессе работы будут обустраивать перепрофилирование медучреждений. Фото: pixabay

В петербургских стационарах, где лечат инфицированных Covid-19, начали функционировать cанитарные пропускники.

Обо всем стало известно в субботу, 2 мая. Такие меры необходимы для правильной организации рабочего процесса, соответствующего повышенным санитарно-гигиеническим нормам.

Как сообщила пресс-служба городской администрации, решение об их размерах и количестве принималось, исходя из особенностей конфигурации зданий. Так, в Александровской больнице и больнице святого Георгия установлен общий крупный санпропускник, в Покровской больнице и госпитале ветеранов войн оборудовали 11 и 14 санпропускников. В больнице им. Н. А. Семашко появился выносной пропускник.

План каждого сооружения согласовали с управлением Роспотребнадзора по городу, чтобы «грязные» и «чистые» потоки персонала нигде не пересекались.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что медперсонал НИИ им. Вредена отпустили домой после 24-дневного карантина.