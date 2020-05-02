Медперсонал НИИ им. Вредена отпустили домой после 24-дневного карантина

Медперсонал НИИ им. Вредена отпустили домой после 24-дневного карантина
Медперсонал НИИ травматологии и ортопедии им. Вредена. Фото: instagram.com/drptashnikov

У медицинского персонала НИИ травматологии и ортопедии им. Вредена закончился 24-дневный карантин. Об этом рассказал заведующий нейроортопедическим отделением Дмитрий Пташников.

По словам специалиста, докторов отпустили домой. В видео мужчина отметил, что в его отделении, закрытом на карантин, все остались живы и здоровы. И добавил, что часть пациентов уже дома со своими семьями, другая часть ожидает подтверждения на отсутствие нового вируса и скоро отправится домой.

«Домой!» — написал врач в своем Instagram-аккаунте.

Пташников отметил, что всем им придется еще две недели дома находиться на самоизоляции.

Напомним, медучреждение с 8 апреля было закрыто на карантин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вернувшийся из Турции врач стал источником заражения в НИИ им. Вредена в Санкт-Петербурге.

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