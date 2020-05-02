В армии и военных учебных заведениях России выявлено 2,9 тысяч инфицированных Covid-19

С 30 апреля в довузовских учебных заведениях карантин завершен, воспитанников направили на каникулы. Фото: Baltphoto\ Pavel Dolganov-2

С 30 апреля в довузовских учебных заведениях карантин завершен, воспитанников направили на каникулы. Фото: Baltphoto\ Pavel Dolganov-2

Среди российских военных положительный тест на новый вирус Covid-19 у 1177 человек, среди курсантов — у 1195 человек.

Так, по данным на второе мая из них в госпиталях Минобороны находятся 345 человек, в изоляторах по месту службы 317 человек.

Как сообщил ТАСС, также инфекция подтверждена у 209 воспитанников довузовских учебных заведений, в вузах — 1 195 случаев, а среди гражданского персонала — 322 инфицированных.

В Вооруженных силах и военных учебных заведениях РФ с марта по 2 мая было зафиксировано свыше 2,9 тыс. случаев заражения Covid-19

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ЗВО опровергли новости о массовых заражениях в военно-учебных заведениях в Санкт-Петербурге. Во всех учреждениях введены карантинные мероприятия, а обучающихся перевели на дистанционное обучение. Все построения и культурно-массовые и спортивные мероприятия отменили из-за угрозы распространения коронавируса.