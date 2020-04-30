В ЗВО опровергли новости о массовых заражениях в военно-учебных заведениях в Петербурге

В Западном военном округе назвали ложью распространяемую в СМИ Петербурга информацию о якобы тяжелой санитарно-эпидемиологической обстановке в военно-учебных заведениях в городе.
Как сообщили в пресс-службе ЗВО, на сегодняшний день в Петербурге на коронавирус протестировали более 5,4 тысяч курсантов и воспитанников учебных заведений Минобороны РФ.
Во всех учреждениях введены карантинные мероприятия, а обучающихся перевели на дистанционное обучение. Все построения и культурно-массовые и спортивные мероприятия отменили.
Учащиеся с симптомами ОРВИ проходят обязательное тестирование. Тех, у кого был выявлен коронавирус, изолируют в лечебные учреждения Минобороны.
«Обращаем внимание, что не в первый раз тиражируется ложная информация о якобы заболевших военнослужащих. Причем анализ данных источников показал, что некоторые фейки вбрасываются из-за рубежа», — добавили в пресс-службе.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге возбудили дело о фейке про коронавирус у курсантов и офицеров.