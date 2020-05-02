В Смольном объяснили возникновение очередей из машин скорой помощи у больниц

Скопления карет скорой помощи у петербургских медучреждениях связаны с изменением схемы приема больных в перепрофилированных под прием COVID-19 стационарах.

Обо всем стало известно в субботу, 2 мая. По словам зампредседателя Комитета по здравоохранению города Андрей Сарана, приемные покои стационаров не могут разместить большое количество человек, поскольку нельзя создавать риск заражения новым вирусом, а также нельзя оставлять больных без присмотра врачей. Поэтому пациенты ожидают своего «вызова», находясь в машине скорой.

Как сообщили в группе «Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга» в социальной сети «ВКонтакте», значительная часть времени уходит на обязательную дезинфекции, которую после каждого пациента проходит как помещение в стационаре, так и сам медперсонал.

Представитель Комздрава также добавил, что каждый день Центр экстренной медэвакуации фиксирует и отслеживает количество свободных койко-мест в стационарах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в армии и военных учебных заведениях РФ выявлено 2,9 тыс. инфицированных Covid-19.