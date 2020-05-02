«Нет необходимости»: Лукашенко не проходил тест на коронавирус

&#171;Нет необходимости&#187;: Лукашенко не проходил тест на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: Правительство Белоруссии

Глава Белоруссии Александр Лукашенко не сдавал тест на наличие Covid-19. Причиной этого является хорошее самочувствие.

По словам пресс-секретаря Натальи Эйсмонт, президент много лет подряд ведет здоровый образ жизни, а также проживает за пределами города. Она отметила, что все это благоприятно сказывается на иммунитете человека.

Как сообщает телеканал 360, пресс-секретарь подчеркнула, что глава Белоруссии не сдавал тест на новый вирус, потому что в этом нет необходимости.

Согласно последним данным, в Белоруссии было выявлено 15 828 случаев заражения коронавирусом. За все время скончались 97 инфицированных пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Лукашенко раскритиковал тесты на COVID-19. По его словам, российские тесты на выявление нового вируса далеко не самые лучшие – они показывают неправильные результаты.

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