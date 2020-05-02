Перевернутая Toyota чуть не улетела в Дудергофский канал после встречи со столбом

В Красносельском районе Петербурга водитель за рулем легковушки не успел затормозить на повороте и врезался в столб. Машина перевернулась и остановилась на подступах к воде.

Дорожный инцидент произошел в ночь на воскресенье, 3 мая. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам свидетелей аварии, водитель за рулем авто марки Toyota врезался в столб. После этого иномарка перевернулась, и чуть было не улетела в Дудергофский канал.

Автомобилист по счастливой случайности остался цел и невредим. А вот машина получила серьезные повреждения — у нее вырвано переднее колесо и разбито лобовое стекло.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на пересечении Богатырского проспекта и Гаккелевской улицы разбились две легковушки.