Перевернутая Toyota чуть не улетела в Дудергофский канал после встречи со столбом

Перевернутая Toyota чуть не улетела в Дудергофский канал после встречи со столбом
Машина оказалась на крыше. Фото: vk.com/spb_today

В Красносельском районе Петербурга водитель за рулем легковушки не успел затормозить на повороте и врезался в столб. Машина перевернулась и остановилась на подступах к воде.

Дорожный инцидент произошел в ночь на воскресенье, 3 мая. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам свидетелей аварии, водитель за рулем авто марки Toyota врезался в столб. После этого иномарка перевернулась, и чуть было не улетела в Дудергофский канал.

Автомобилист по счастливой случайности остался цел и невредим. А вот машина получила серьезные повреждения — у нее вырвано переднее колесо и разбито лобовое стекло.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на пересечении Богатырского проспекта и Гаккелевской улицы разбились две легковушки.

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