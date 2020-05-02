На пересечении Богатырского и Гаккелевской разбились две легковушки

В Приморском районе Северной столицы не смогли разъехаться два легковых автомобиля. Очевидцы поделились кадрами с места аварии.

Все произошло в ночь на воскресенье, 3 мая, на пересечении Богатырского проспекта и Гаккелевской улицы. Фотографии с места аварии опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

В результате столкновения у одной машины сильно повреждена передняя часть. У второго участника дорожного инцидента помят бок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дорожно-транспортное происшествие и ремонт дороги спровоцировали «очень серьезную» пробку на КАД. Автомобилисты жаловались на проезд по участку от Шафировского проспекта в сторону Ржевки, который сузился до одного ряда.