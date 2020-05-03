Трамп: «Рад видеть, что Ким Чен Ын вернулся в добром здравии»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал «возвращение» Ким Чен Ына. Он отметил, что рад снова видеть в добром здравии лидера КНДР Ким Чен Ына, который не появлялся на публике около 20 дней, что породило слухи о его тяжелой болезни или даже смерти.

«Я, например, рад видеть, что он вернулся и (находится) в добром здравии», — написал Трамп в Twitter.

Накануне американские СМИ сообщили, что северокорейский лидер Ким Чен Ын скончался после операции на сердце. Она якобы прошла неудачно из-за трясущихся рук врача. До этого ходили слухи, что в последнее время у Ким Чена Ына фиксируются ухудшения здоровья. В частности, сообщалось, что у северокорейского лидера проблемы с сердцем и давлением, а вдобавок к этому сахарный диабет.

В частности, CNN отмечал, что Ким Чен Ына давно не видно на на различных политических мероприятиях, а причиной тому может быть нестабильное самочувствие. Тогда ситуацию прокомментировал президент США Дональд Трамп, сказав, что это всего лишь слухи, которые пока еще не нашли официального подтверждения.

Северокорейский лидер объявился впервые за 20 дней. Лидер КНДР Ким Чен Ын появился на публике 30 апреля – он принял участие в запуске завода по производству удобрений в городе Сунчхон, провинция Пхёнан-Намдо. Других подробностей не разглашается, так что по какой причине политик отсутствовал почти три недели – остается секретом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин встретился с Ким Чен Ыном на острове Русский.