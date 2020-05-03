На Гусарской улице сгорела Audi

На Гусарской улице сгорела Audi
Пламя потушили. Фото: ГУ МЧС

В ночь на 3 мая у дома №24 на Гусарской улице в Пушкинском районе произошел пожар. Там загорелся автомобиль марки Audi.

Сообщение о возгорании поступило в 2:54. В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу. В машине сгорели сгораемые части.

Справиться с огнем удалось в 4:15. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что огонь в деревне Малое Забородье охватил 300 «квадратов» открытого участка. В дальнейшем общая площадь пожара увеличилась до 900 «квадратов».

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