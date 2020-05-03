«Барселона» готовится к тренировкам

Испанский футбольный клуб «Барселона» проводит подготовку к возобновлению тренировок.

Клуб намерен обеспечить меры безопасности в полном объеме, чтобы защитить игроков, когда они вернутся на тренировочную базу, сообщает Marca.

Футболисты перед возвращением на базу в первую очередь сдадут тест на коронавирус.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 483 935 человек. Скончались 244 773, при этом 1 121 499 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 124 054 человек, умерли 1 222. При этом 15 013 пациентов вылечились.

Коронавирус стал причиной отмены многих спортивных мероприятий. В частности, Российская премьер-лига (РПЛ) приостановила матчи. Генеральный директор петербургского ФК «Зенит» Александр Медведев заявил, что самый крайний срок возобновления чемпионата — 12 июля 2020 года. Этот срок совпадает с датой, исходящей от Ассоциации европейских клубов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.