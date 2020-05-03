Заразившаяся коронавирусом актриса Татьяна Васильева прождала скорую 8 часов

Актриса Татьяна Васильева подтвердила, что заразилась коронавирусом. Несколько дней подряд у неё держалась высокая температура, а потом появились кашель и жжение в глазах.

«У меня двусторонняя пневмония… Ну вот, этот вирус… Лечусь», — цитирует Васильеву «РИА Новости».

В своем instagram актриса рассказала, что несколько дней страдала от температуры 37,5 — 37,8, но не придавала этому значению. Когда у неё появился кашель, родственники уговорили её вызвать скорую и сделать компьютерную томографию.

«И тут я поняла весь масштаб пандемии. Больницы переполнены! Скорую я ждала 8 часов, потом ещё 4 часа ждала результаты КТ. Врачи работают без остановки», — рассказала Васильева.

Лечение актриса проходит дома ввиду не сильного поражения легких.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирусом заразился председатель правительства РФ Михаил Мишустин.