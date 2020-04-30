Коронавирус диагностировали у Михаила Мишустина

Коронавирус диагностировали у Михаила Мишустина
Михаил Мишустин. Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что его тесты на коронавирусную инфекцию дали положительный результат.

По данным РИА Новости, Мишустин рассказал о своем заболевании президенту Владимиру Путину во время видеоконференции. Премьер заявил, что он самоизолируется для избежания распространения коронавируса. Правительство продолжит свою работу, а Мишустин будет оставаться на связи.

Владимир Владимирович пожелал премьеру скорейшего выздоровления, а также выразил надежду, что он останется в такой же хорошей форме и продолжит участвовать в выработке решений по поддержке населения.

Издание отмечает, что судя по данным с сайта Кремля, последний раз Мишустин проводил личную встречу 31 марта. С Путиным он встречался последний раз 24 марта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России вновь зафиксирован рекордный рост зараженных коронавирусом.

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