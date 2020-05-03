Пьяный напал на медработников скорой в квартире на Шпалерной

В Петербурге в ночь на 3 мая пьяный мужчина напал на сотрудников скорой помощи. В квартиру на Шпалерной улице они приехали для того, чтобы оказать помощь 74-летней женщине.

В полицию поступило сообщение от медицинского работника. Заявитель сообщил о скандале с больным в квартире дома на Шпалерной. По предварительным данным, 43-летний мужчина в состоянии опьянения совершил противоправные действия в отношении бригады медработников.

Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение с порезом руки. Травму он получил, когда ударил рукой по стеклянной части межкомнатной двери, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Стачек хулиганы избили бригаду скорой помощи и отобрали у них чемодан с лекарствами. Нападавшим, по предварительным данным, были нужны препараты широкого спектра действия.