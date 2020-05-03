В Ленобласти пьяный мужчина открыл стрельбу из ружья

В Ленобласти пьяный мужчина открыл стрельбу из ружья
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Pixabay

У дома в деревне Липковицы в Ленобласти произошла стрельба. Инцидент произошел 2 мая.

Как стало известно gazeta.spb.ru, полиция задержала мужчину, который из гладкоствольного ружья стрелял в воздух и по бутылкам.

Он устроил стрельбу на территории своего участка. При этом он находился в состоянии алкогольного опьянения. Ружье изъято.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Невском районе Петербурга неизвестный злоумышленник выстрелил в случайного прохожего. Посреди ночи в полицию Невского района обратился местный житель. Он сообщил, что возле дома №32 на улице Подвойского произошла стрельба.

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