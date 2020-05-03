Мужчина выпустил пулю в неприятеля с балкона на Богатырском

В Приморском районе Петербурга задержан мужчина 1971 года рождения. По данным полиции, он устроил стрельбу с балкона на Богатырском проспекте.

Поздним вечером 1 мая в полицию поступило сообщение о стрельбе у дома 48/2. Прибывшие на место оперативники выяснили, что выстрелы раздались с балкона квартиры на пятом этаже.

По предварительной информации, безработный мужчина из хулиганских побуждений выстрелил в сторону неприятеля, который находился на улице. Никто в результате стрельбы не пострадал.

«Полицейские задержали мужчину, у него изъят травматический пистолет», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

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