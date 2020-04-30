Четверо в масках прострели ягодицу технику ТСЖ на Дудко

Четверо в масках прострели ягодицу технику ТСЖ на Дудко
Неизвестные в масках выстрелили в мужчину. Фото: pixabay.com

В Невском районе Петербурга четверо неизвестных совершили разбойное нападение на 49-летнего техника ТСЖ. Они избили его, выстрелили ему в ягодицу и отобрали личные вещи.

Как стало известно gazeta.spb.ru, нападение произошло у дома 18 по улице Дудко. По словам пострадавшего, к нему подошли четверо неизвестных и, применив силу, отобрали у него IPhone, телефон Nokia и 15 тыс. рублей.

С собой у нападавших был пистолет, либо предмет похожий на него. Лица их скрывали черные медицинские маски. С места преступления они скрылись на Chevrolet Lacetti. Номер машин пострадавшему удалось запомнить.

Техника ТСЖ госпитализировали с огнестрельным ранением левого бедра и правой ягодицы, переломом носа и множественными ушибами. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на жителя Петербурга напали на Искровском проспекте. Неизвестный побил его, а затем пробрался к нему домой.

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Четверо в масках прострели ягодицу технику ТСЖ на Дудко
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