Сын пациентки с COVID-19 попал под статью за нападение на медиков в Петербурге

Буйный сын пациентки стал фигурантом уголовного дела. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Буйный сын пациентки стал фигурантом уголовного дела. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту нападения на бригаду медиков. К ответственности привлечен 42-летний мужчина, матери которого оказывала помощь скорая.

«Злоумышленник в сопровождении полиции был доставлен в медучреждение с порезом руки, который получил в результате удара по стеклянной части межкомнатной двери», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». Как сообщала gazeta.spb.ru ранее, нападение произошло в квартире на Шпалерной улице. Туда скорая приехала для того, чтобы оказать помощь 74-летней матери злоумышленника. У женщины, по информации ТАСС, подтвержден коронавирус.

В квартире медиков встретил сын пациентки. По предварительным данным, мужчина был пьян, грубил, вел себя агрессивно и угрожал физической расправой работникам скорой.