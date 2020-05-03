Пациенты и сотрудники психиатрической больницы имени Кащенко заразились коронавирусом

Пациенты и сотрудники психиатрической больницы имени Кащенко заразились коронавирусом
Коронавирус выявили у пациентов и работников психиатрической больницы. Фото: unsplash.com

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в психиатрической больнице имени Кащенко в Ленинградской области. COVID-19 подтвержден у 28 пациентов и 16 сотрудников учреждения.

Как сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов, пациентов с коронавирусом переведут в отдельный корпус Городской психиатрической больницы № 3 имени И.И. Скворцова-Степанова. На первом этапе в учреждении развернут 70 коек, после — еще 100 для пациентов с легкой и среднетяжелой формой коронавируса.

В корпусе завершен монтаж санпропусных шлюзов. Потоки пациентов в целях борьбы с распространением коронавируса будут разведены. Для зараженных также подготовлено реанимационное отделение.

«Как произошло заражение в больнице имени Кащенко ¬ покажет расследование специальной комиссии. Но это ещё один повод напомнить о важности сокращения контактов», — подчеркнул Беглов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из НИИ имени Вредена, закрытого на карантин 8 апреля, выписано уже более трети пациентов.

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