Из закрытого на карантин НИИ Вредена выписали 200 человек

Из закрытого на карантин НИИ Вредена выписали 200 человек
НИИ травматологии и ортопедии им. Вредена. Фото: rniito.org

Из НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена в Петербурге, закрытом на карантин 8 апреля, выписано уже более трети пациентов. Об этом сообщил директор института Рашид Тихилов в воскресенье, 3 мая.

«У нас положительная динамика в плане выписки, но мы пока на карантине. Больных осталось 136, а было 474», — приводит его слова ТАСС.

Институт пока закрыт на карантин. Внутри учреждения проведена оптимизация: 19 отделений стали пятью. Часть сотрудников, в которых нет необходимость, отпущена домой. Им предстоит двухнедельный карантин.

По слова директора института, после выписки всех пациентов в НИИ будет проведена масштабная санитарная обработка.

НИИ им. Вредена был закрыт на карантин почти месяц назад. Коронавирусом заразились сотни пациентов и сотрудников. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, источником заражения стал работник НИИ, который приехал из Турции и нарушил режим самоизоляции.

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