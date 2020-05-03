На Измайловском проспекте иномарка влетела в подъезд

Подчеркивается, что водитель остался жив, но вполне мог получить травмы.

Об этом стало известно сегодня, 3 мая. Обо всем рассказывают очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что машина ехала по Измайловскому проспекту, как вдруг въехала в один из подъездов дома номер 31. По предварительным данным, водитель не справился с управлением – хорошо, что в результате он остался жив, а вот цел ли, выяснить пока не удалось.

Не уточняется, приезжали ли на место происшествия сотрудники спецслужб и насколько сильно после удара пострадало здание. Пользователи тем временем спорят, как называть вход в дома: парадной или подъездом?

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что бегущая девушка попала под «ГАЗель» на Дунайском проспекте. За рулем «ГАЗель» находился мужчина 1968 года рождения. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Проводится проверка.