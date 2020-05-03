Жители Тарасова жалуются на коричневую воду в кранах

Некоторые уверяют, что проблему замечают не первый месяц, но жалобы не помогают.

Об этом стало известно сегодня, 3 мая. Обо всем рассказали жители Тарасово в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Дежурный по Ленобласти». Они пишут, что из кранов бежит вода, больше похожая по цвету на лак или краску. Одни уверяют, что вода приобрела странный окрас всего два дня назад, другие же спорят с ними и говорят, что проблеме уже почти полгода.

«Написаны мною жалобы Водоканал, УК игнорируют. Заявления пишу раз в неделю. Перерасчета не делают. Системы фильтрации (2 фильтра в ряд) хватает на 3 дня максимум»,

— пишет один из пользователей.

В руководстве района и области уверяют, что ситуация изменится в ближайшее время, но точных сроков не называется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в дома в Купчино вернулась горячая вода и тепло. На место прибыли специалисты компании, которые обещали завершить ремонт трубы к концу текущего дня. В результате заменить три метра теплоцентрали удалось к семи вечера, так что теплоснабжение идет в штатном режиме.