Ветеран ВОВ из Петербурга собрала более миллиона рублей на поддержку врачей

Участница Сталинградской битвы, 98-летняя петербурженка Зинаида Корнева на днях записала видеообращение, в котором объявила сбор средств на помощь врачам, заболевших коронавирусом.

Прошедшая всю войну Зинаида Корнева вдохновилась поступком ветерана Второй мировой войны, британца Тома Мура, который в честь своего столетия сто раз обошел сад во дворе, таким образом призвав оказать поддержку медикам, работающим с коронавирусом. Ему удалось собрать более 30 млн фунтов стерлингов.

Корнева открыла сбор средств на YouTube при помощи внучки и пообещала ежедневно вплоть до Дня Победы рассказывать военные истории. В своем первом видео она также обратилась к Тому Муру и пообещала подарить ему связанные ей носки.

Сбор средств на помощь семьям врачей открыта на сайте Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда. По данным на утром 4 мая, собрать удалось 1 179 464 рубля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ветеран ВОВ из Петербурга объявила сбор средств врачам, заразившимся коронавирусом.