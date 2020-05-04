Синоптик пообещал россиянам аномально теплую неделю

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал аномально теплую неделю в России.

Как сообщает РИА Новости, наиболее теплая погода ожидается в европейской и центральной части страны, а также в Южном и Северно-Кавказском федеральном округе. Так, в Европейской России температура днем будет на 4-5 градусов выше нормы. В Сибири ожидается превышение средних показателей на 6-7 градусов.

Аномальное тепло также ждет жителей Новосибирской, Томской областях и юга Красноярского края.

Синоптик подчеркнул, что из-за аномально теплой погоды остается высокая опасность возникновения лесных пожаров в Туве, Иркутской области и на Алтае.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что точность прогнозов погоды снизилась из-за коронавируса. Особенно заметно это сказывается на конкретности долгосрочных погодных прогнозов.