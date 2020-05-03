Точность прогнозов погоды снизилась из-за коронавируса

Точность прогнозов погоды снизилась из-за коронавируса
Дождливый день в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Пандемия коронавируса негативно влияет на точность прогнозов погоды. Это происходит из-за значительного сокращения авиаперелетов.

Самолеты играют большую роль в прогнозе погоды, пишет финское издание yle.fi со ссылкой на Метеорологический центр. Во время полета борт фиксирует информацию о погодных условиях и отправляет её на землю в режиме онлайн. Данные затем вводятся в системы, с помощью которых метеорологи делают прогнозы.

Из-за сокращения перелетов самолеты реже отправляют информацию о текущей погоде. Вследствие чего точность прогнозов снижается. Особенно заметно это сказывается на конкретности долгосрочных погодных прогнозов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что руководитель Ростуризма Зарина Догузова оценила потери отрасли из-за пандемии коронавируса в первом полугодии 2020 года в полтора триллиона людей.

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