Ростуризм оценил ущерб отрасли из-за коронавируса

Граждане не могут покидать дома, а путешествовать - тем более. Фото: Pixabay

Граждане не могут покидать дома, а путешествовать - тем более. Фото: Pixabay

Потери оценили в полтора триллиона рублей. Продажи рухнули, ведь россияне не могут путешествовать.

Об этом стало известно сегодня, 15 апреля. Обо всем сообщает ТАСС. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова направил письмо вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко, в котором рассказала о сложностях, с которыми столкнулась отрасль в связи с распространением коронавируса. Она отметила, что объем недополученных доходов составит около полутора триллионов рублей – и это только за первое полугодие 2020 года. Догузова написала, что всему причиной падение продаж в сфере туризма почти на сто процентов.

Страдают не только турфирмы, но также гостиницы, санатории прочие учреждения. Непонятно, как скоро россияне смогут покинуть страну и отправиться в путешествие.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые считают, что вспышка COVID-19 в Петербурге продлится до середины лета. Названные учеными сроки возможной продолжительности вспышки — июнь-июль 2020 года — это 4-5 месяцев с даты подтверждения первого диагноза. В Петербурге первого зараженного диагностировали 4 марта.