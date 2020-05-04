В Пулково отменили десятки рейсов по России

В Пулково отменили десятки рейсов по России
Фото: pulkovoairport.ru

Утром в понедельник, 4 мая, стало известно, в петербургской воздушной гавани Пулково отменили более трех десятков рейсов.

Согласно информации с электронного табло Пулково, сегодня в небо не поднимутся 32 рейса. Среди авиакомпаний, отменивших свои рейсы 4 мая, были «Россия», «Белавиа», S7, «Ямал», Red Wings, «Северсталь», NordStar Airlines, Finnair, Wizz Air, «Аэрофлот» и ряд других перевозчиков.

Сегодня пассажиры не смогут отправиться из Петербурга в частности в Екатеринбург, Новый Уренгой, Москву, Сочи, Сыктывкар, Оренбург, Ухту, Архангельск, Краснодар, Брянск, Иркутск и другие города.

Кроме того, в аэропорту отменили международные рейсы в Анталью, Минск, Хельсинки, Будапешт, Ларнаку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково приземлился вывозной рейс с россиянами.

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