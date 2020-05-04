В Пулково приземлился вывозной рейс с россиянами

В Пулково приземлился вывозной рейс с россиянами
Информация о вывозных рейсах размещается на портале стопкоронавирус.рф. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Самолет авиакомпании «Россия» из Бали с россиянами на борту сделал остановку в петербургском аэропорту Пулково, после чего он полетит в российскую столицу.

Рейс был организован для вывоза российских туристов, застрявших на Бали из-за пандемии коронавирусной инфекции. Согласно данным онлайн-табло Пулково, часть пассажиров уже высадили в петербургской воздушной гавани. Рейс номер SU 6296 вылетел из Денпасара в 17:23 по московскому времени и после вылетит в Москву.

Пассажиров рейса встретили сотрудники Роспотребнадзора и городского правительства. Они осмотрели прибывших граждан, проанкетировали пассажиров и выдали им уведомления об обязательном прохождении двухнедельного карантина.

После этого жителей региона развезли по домам, а россиян из других регионов увезли в обсервационный центр, в котором они проведут ближайшие 14 дней.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что посольство России озвучила возможную дату вывозного рейса из Японии.

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