Посольство России озвучила возможную дату вывозного рейса из Японии

Посольство России озвучила возможную дату вывозного рейса из Японии
Флаг Японии. Фото: pixabay.com

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» с маршрутом Токио-Владивосток-Санкт-Петербург-Москва может вернуть россиян домой уже 7 мая. Именно эту дату дипломатическое представительство указало в своем сообщении на Facebook.

В связи с этим, все российских граждан, которые хотят отправиться на родину уже через неделю, просят подать заявку на рейс на портале Госуслуг.

На борт смогут взойти жители Москвы, Подмосковья, Петербурга, Ленобласти, а также других 24 регионов страны.

Последний раз из Японии в Россию застрявших туристов возвращала авиакомпания «Аврора». Рейс состоялся 19 апреля.

Напомним, международные авиаперелеты были отменены в России еще 27 марта. В настоящее время из пассажирских рейсов производятся только вывозные.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что самолет с российскими туристам с Мальдив и Шри-Ланки приземлился в Пулково.

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Посольство России озвучила возможную дату вывозного рейса из Японии