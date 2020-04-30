Посольство России озвучила возможную дату вывозного рейса из Японии

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» с маршрутом Токио-Владивосток-Санкт-Петербург-Москва может вернуть россиян домой уже 7 мая. Именно эту дату дипломатическое представительство указало в своем сообщении на Facebook.

В связи с этим, все российских граждан, которые хотят отправиться на родину уже через неделю, просят подать заявку на рейс на портале Госуслуг.

На борт смогут взойти жители Москвы, Подмосковья, Петербурга, Ленобласти, а также других 24 регионов страны.

Последний раз из Японии в Россию застрявших туристов возвращала авиакомпания «Аврора». Рейс состоялся 19 апреля.

Напомним, международные авиаперелеты были отменены в России еще 27 марта. В настоящее время из пассажирских рейсов производятся только вывозные.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что самолет с российскими туристам с Мальдив и Шри-Ланки приземлился в Пулково.