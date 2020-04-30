Самолет с российскими туристам с Мальдив и Шри-Ланки приземлился в Пулково

Посадка в петербургском аэропорту прошла успешно.

Борт рейса Мале-Коломбо-Санкт-Петербург-Москва прилетел в Северную столицу сегодня, в 3:55. Всего в самолете 386 россиян. Более 100 из них — петербуржцы. Все остальные пассажиры будут отправлены в Москву.

У всех вернувшихся проверят здоровье и возьмут анализы. Также, каждому будет вручено предписание об обязательном соблюдении самоизоляции. После проведения всех мероприятий и дезинфекции багажа, пассажиров развезут по домам на специальных автобусах. Граждан, не имеющих жилья в городе на Неве, поместят на обсервацию в пансионат «Заря».

Напомним, за границей продолжают оставаться россияне, желающее вернуться на родину. Для регистрации на вывозные рейсы гражданам необходимо заполнить соответствующую форму на портале Госуслуг.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россияне летят на родину с Мальдив и Шри-Ланки.