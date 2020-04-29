Россияне летят на родину с Мальдив и Шри-Ланки

Вывозной рейс вернет российских граждан с Мальдив и Шри-Ланки в среду, 29 апреля.

Обо всем сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя Минкомсвязи РФ. Самолет вылетел из Мале (Мальдивы), совершит промежуточную посадку в Коломбо (Шри-Ланка), где заберет оставшихся пассажиров. После этого рейс отправится в российскую столицу, предварительно остановившись в Петербурге. На борту самолета находится 420 человек.

Как сообщается на сайте стопкоронавирус.рф, россиян вывозит авиакомпания «Россия». Самолет приземлится в Петербурге в 02.50 ночи 30 апреля, а до Москвы он долетит к 05.50 утра.

Кроме того, сегодня утром, 29 апреля, в Москву прилетел вывозной рейс «Аэрофлота» из Нью-Йорка, а в 19.40 в Петербурге приземлится самолет из Рима, после чего он отправится в Москву.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге приземлился самолет с россиянами, прибывшими из Израиля.