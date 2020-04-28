В Петербурге приземлился самолет с россиянами, прибывшими из Израиля

В Петербурге приземлился самолет с россиянами, прибывшими из Израиля
Тех, у кого нет возможности соблюдать карантин дома, перевезут в пансионат-обсерватор «Заря» в Курортном районе. Фото: Baltphoto

В петербургском аэропорту приземлился самолет, доставивший на родину 256 российских туристов, застрявших в Израиле.

Остановка в Петербурге — промежуточная, в Пулково рейс покинут только 84 человека, остальные отправятся в Москву. По прибытии все путешественники пройдут обязательную медицинскую проверку, а затем отправятся на строгую самоизоляцию — домой, либо в обсерватор.

В закрытой зоне в Пулково туристов встречают около сотни сотрудников различных ведомств. Медики осмотрят россиян и возьмут мазки на коронавирус, после чего прибывшие на родину горожане отправятся домой на специальных автобусах под сопровождением сотрудников ГИБДД и представителей комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга.

Это уже девятый вывозной рейс, приземляющийся в аэропорту города на Неве. Всего домой вернулись 750 петербуржцев.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 15 апреля в Северную столицу вернулись туристы, оказавшиеся в Нью-Йорке во время начала пандемии.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вывоз туристов вывозной рейс израиль карантин коронавирус пулково санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Искалеченная мужем Маргарита Грачева выступила против травли Регины Тодоренко
В новом клипе Тимати снялась его бывшая возлюбленная
Гражданский муж Надежды Бабкиной заявил о скорой выписке артистки
В метро Петербурга объяснили, как продлить льготные проездные
В Петербурге заработал первый КТ-центр для диагностики коронавируса
В Петербурге приземлился самолет с россиянами, прибывшими из Израиля
В Петербурге лечение от коронавируса на дому обойдется в 10 тысяч рублей
Петербургский концерн Nissan планирует уволить четверть сотрудников