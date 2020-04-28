В Петербурге приземлился самолет с россиянами, прибывшими из Израиля

Тех, у кого нет возможности соблюдать карантин дома, перевезут в пансионат-обсерватор «Заря» в Курортном районе. Фото: Baltphoto

Тех, у кого нет возможности соблюдать карантин дома, перевезут в пансионат-обсерватор «Заря» в Курортном районе. Фото: Baltphoto

В петербургском аэропорту приземлился самолет, доставивший на родину 256 российских туристов, застрявших в Израиле.

Остановка в Петербурге — промежуточная, в Пулково рейс покинут только 84 человека, остальные отправятся в Москву. По прибытии все путешественники пройдут обязательную медицинскую проверку, а затем отправятся на строгую самоизоляцию — домой, либо в обсерватор.

В закрытой зоне в Пулково туристов встречают около сотни сотрудников различных ведомств. Медики осмотрят россиян и возьмут мазки на коронавирус, после чего прибывшие на родину горожане отправятся домой на специальных автобусах под сопровождением сотрудников ГИБДД и представителей комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга.

Это уже девятый вывозной рейс, приземляющийся в аэропорту города на Неве. Всего домой вернулись 750 петербуржцев.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 15 апреля в Северную столицу вернулись туристы, оказавшиеся в Нью-Йорке во время начала пандемии.