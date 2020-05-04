Стало известно, как будут вести историю болезни пациентов в «Ленэкспо»

Во временном госпитале для пациентов с коронавирусом «Ленэкспо» создали пять автоматизированных мест регистраторов.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, они будут регистрировать истории болезни пациентов, которые лежали в «Ленэкспо» с коронавирусом. Кроме того, в госпитале создали спецзону для приема и регистрации новых больных. Для медперсонала оборудовали безопасный проход из зараженной зоны в чистую при помощи санитарных пропусков.

Напомним, на сегодняшний день в госпитале «Ленэкспо» развернуто 1000 коек, однако в скором времени их число увеличат до 2,5 тысяч. Вчера медучреждение приняло первых 24 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что госпиталь «Ленэкспо» сможет принять до 2,5 тыс. пациентов с коронавирусом. Дополнительные койки развернут в павильонах 8 и 8А; 5 и 5А; 1, 2 и 3.