Горячая линия для руководителей СНТ заработала в Петербурге

Руководства крупных садоводств и СНТ в Петербурге и Ленобласти смогут получить консультацию через новую горячую линию 417-38-40.

Обо всем сообщили в пресс-службе Управления по развитию садоводства и огородничества. Получить консультацию можно, воспользовавшись горячей линией ежедневно с 9.00 до 18.00. Руководители СНТ могут позвонить по указанному номеру и оставить жалобу на дефицит продуктов, товаров первой необходимости или получить консультацию по другим важным вопросам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врачебные амбулатории досрочно открыли в садоводствах Ленобласти. Перед дачным сезоном в 18 садоводствах, расположенных на территории Ленобласти, досрочно заработали врачебные амбулатории. Всего таких амбулаторий в Ленинградской области насчитывается 35.