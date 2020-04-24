Врачебные амбулатории досрочно открыли в садоводствах Ленобласти

Всего на территории региона 35 врачебных амбулаторий в садоводствах. Фото: pixabay.com

Всего на территории региона 35 врачебных амбулаторий в садоводствах. Фото: pixabay.com

Перед дачным сезоном в 18 садоводствах, расположенных на территории Ленобласти, досрочно заработали врачебные амбулатории.

Как сообщили в пресс-службе Управления по развитию садоводства и огородничества Петербурга, решение о досрочном открытии амбулаторий было принято в связи с тем, что в этом году петербуржцы раньше обычного отправились на дачи, в том числе и для того, чтобы самоизолироваться.

Так, сейчас врачебные амбулатории работают в следующих садоводствах:

Всеволожский район: СНТ «Союз», СНТ «Дружное-3» СМ «Ново-Токсово», СНТ «Остров», СНТ «№ 2 им А. А. Кулакова» СМ «Васкелово».

Гатчинский район: СНТ «Авиатор» СМ «Новинка», СНТ «Строитель» СМ «Антропшино», СНТ «ЛОМО» СМ «Чаща», СНТ «Азимут» СМ «Кобрино».

Кировский район: СНТ «Дружба» СМ «Грибное», СНТ «Ладога» СМ «Восход», СНТ «Заря» СМ «Восход», СНТ «Заречное» СМ «Славянка», СНТ «Фрунзенское» СМ «Восход», СНТ «Василеостровское» СМ «Восход».

Ломоносовский район: СНТ «Красногорское». В Выборгском районе: СНТ «Актер» Лебяжье, СНТ «Левашово». В Тосненском районе: СНТ «Электроаппарат» СМ «Бабино».

Остальные амбулатории должны открыть до 1 мая. Ежегодно в садоводствах на территории региона оказывают помощь 70-75 тысячам петербуржцев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти введут дополнительные ограничения для дачников.