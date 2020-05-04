Владельца участка под Кингисеппом отвезли в отдел за пьяную стрельбу

Владельца участка под Кингисеппом отвезли в отдел за пьяную стрельбу
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Фото: pixabay.com

Областная полиция привлекла к уголовной ответственности гражданина, открывшего стрельбу из ружья на своем участке в Кингисеппском районе.

Все произошло еще в субботу, 2 мая, в деревне Липковицы. Местные жители позвонили в полицию и сообщили о стрельбе. Прибывшие на место стражи порядка задержали 50-летнего пьяного мужчину, который, находясь на своем участке, открыл стрельбу по бутылкам и в воздух из своего гладкоствольного ружья.

«Оружие было изъято», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ленинградской области.

Сотрудники правоохранительных органов открыли уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ о хулиганстве. Владелец оружия задержан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти пассажир такси открыл стрельбу из ружья после конфликта с водителем. После завершения поездки мужчина внезапно отказался платить и дважды выстрелил из ружья, после чего скрылся в доме.

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