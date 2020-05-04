В Ленобласти пассажир такси открыл стрельбу из ружья после конфликта с водителем

В Ленобласти пассажир такси открыл стрельбу из ружья после конфликта с водителем
Хулигана подвозил 21-летний уроженец одного из среднеазиатских государств. Фото: Baltphoto

Ночью 3 мая полицейские получили сообщение, что пассажир такси в Ломоносовском районе Ленобласти отказывается платить за поездку и открыл стрельбу из ружья.

Прибыв на место происшествия, стражи порядка установили, что 21-летний уроженец страны ближнего зарубежья довез пассажира до одного из домов в поселке Яльгелево. После завершения поездки мужчина внезапно отказался платить и дважды выстрелил из ружья, после чего скрылся в доме.

Правоохранительные органы установили личность дебошира. У 36-летнего ленинградца также изъяли работающее гладкоствольные ружье и патроны к нему. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, передают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что петербуржец напал на врача скорой помощи и избил его.

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