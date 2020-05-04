Жителя Петербурга задержали за избиение врача «скорой помощи»

В Петербурге правоохранительные органы задержали мужчину по подозрению в нанесении побоев врачу бригады скорой помощи.

Как сообщили gazeta.spb.ru в Следственном управлении СК РФ по Петербургу, ранее правоохранительные органы открыли уголовно дело по статье о побоях против 42-летнего петербуржца.

Согласно материалам уголовного дела, вечером в субботу, 2 мая, в квартире дома по улице Шпалерной в Центральном районе города. Там подозреваемый, будучи в пьяном состоянии, замахнулся и ударил медработника в грудь, в результате чего последний упал на пол.

Сейчас следственные органы решают вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявления обвинения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржца избили и пырнули ножом на проспекте Науки. Сам раненый рассказал, что на него напали и избили неизвестные злоумышленники.